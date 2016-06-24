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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 20:41 BJT

表格：美国5月建筑许可年率修正为113.6万户，前值为113.8万户

路透6月24日 - 美国商务部周五修正了6月17日公布的5月建筑许可数据。

经季节调整后的建筑许可如下:

    变动百分比(%)    5月   前值     4月    前值  16年/15年5月  前值
     建筑许可        0.5    0.7     4.9     4.9     -10.3     -10.1
    年率(千户)       5月   前值     4月    前值      15年5月   前值
     建筑许可　    1,136  1,138   1,130   1,130     1,266    1,266
     建筑许可(千户)  5月   前值     4月    前值      15年5月   前值
     独栋房屋        731    726     741     741       693      693
     多户房屋        405    412     389     389       573      573  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 郑茵)

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