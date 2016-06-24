表格：美国5月建筑许可年率修正为113.6万户，前值为113.8万户

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透6月24日 - 美国商务部周五修正了6月17日公布的5月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 5月 前值 4月 前值 16年/15年5月 前值 建筑许可 0.5 0.7 4.9 4.9 -10.3 -10.1 年率(千户) 5月 前值 4月 前值 15年5月 前值 建筑许可 1,136 1,138 1,130 1,130 1,266 1,266 建筑许可(千户) 5月 前值 4月 前值 15年5月 前值 独栋房屋 731 726 741 741 693 693 多户房屋 405 412 389 389 573 573 (完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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