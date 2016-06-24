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市场报道 | 2016年 6月 25日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，本周重挫12%创三年最大周线跌幅

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国玉米期货周五下跌，连跌第五日，英国决定退欧引发商品市场全面被大举抛售。

交投最活跃的玉米合约 触及5月10日来最低点，本周大跌12%，周线跌幅为三年来最大。

预计美国中西部关键的种植地区将降雨，当地作物进入重要的生长阶段，这对市场带来压力。

7月玉米合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.84-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为499,609口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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