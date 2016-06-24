芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，本周重挫12%创三年最大周线跌幅

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国玉米期货周五下跌，连跌第五日，英国决定退欧引发商品市场全面被大举抛售。
交投最活跃的玉米合约 触及5月10日来最低点，本周大跌12%，周线跌幅为三年来最大。
预计美国中西部关键的种植地区将降雨，当地作物进入重要的生长阶段，这对市场带来压力。
7月玉米合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.84-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为499,609口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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