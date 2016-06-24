加拿大股市：创四个月来最大单日跌幅，英国退欧带动金矿股上涨限制跌幅

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透多伦多6月24日 - 加拿大主要股指周五录得四个月来最大单日跌幅，金融股和能源股下滑，此前英国在公投中决定脱离欧盟，震动金融市场，从而提振金矿股走坚，因对黄金的需求急升。
这扶助资源股权值较重的多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌幅小于欧美股指，尽管黄金类股以外的大部份其他板块深度下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌239.50点，或1.7%，报13,891.88点，周线仅小幅下滑。
金融股跌3%，油价下挫令加拿大能源股大跌超过3%。
全球最大的金矿公司Barrick Gold Corp 跳升7.9，同业Goldcorp Inc 劲升6.4%。包括金矿股在内的材料股升3.2%。(完)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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