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市场报道 | 2016年 6月 25日 星期六 05:32 BJT

加拿大股市：创四个月来最大单日跌幅，英国退欧带动金矿股上涨限制跌幅

路透多伦多6月24日 - 加拿大主要股指周五录得四个月来最大单日跌幅，金融股和能源股下滑，此前英国在公投中决定脱离欧盟，震动金融市场，从而提振金矿股走坚，因对黄金的需求急升。

这扶助资源股权值较重的多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌幅小于欧美股指，尽管黄金类股以外的大部份其他板块深度下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌239.50点，或1.7%，报13,891.88点，周线仅小幅下滑。

金融股跌3%，油价下挫令加拿大能源股大跌超过3%。

全球最大的金矿公司Barrick Gold Corp 跳升7.9，同业Goldcorp Inc 劲升6.4%。包括金矿股在内的材料股升3.2%。(完) 　　

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