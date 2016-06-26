全球汇市：英国公投前英镑净空仓和美元净多仓上升--CFTC/路透

路透6月24日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，在英国投票决定退欧前，汇市投机客最近一周增加英镑净空仓。

6月21日止当周，投机客持有的英镑净空仓规模增加15,000口。这仍远低于6月7日止当周所及净空仓逾66,000口的五年高位。

虽然净空仓整体上升，这是因为多头押注减少，而非空头增加。数据显示，空头押注规模实际减少了近5,000口，但多头押注下降近20,000口。

过去一周英镑净空仓总共为51,947口，总值相当于47.5亿美元。仓位追踪截至周二为止，比英国周四公投早两天。

英国公投决定退欧后，英镑兑美元周五跌至31年低点，较周四尾盘跌幅一度高达10%至1.3228，触及1985年广场协议前至今低点。

投机客提高美国净多仓至66.2亿美元。6月14日止当周，美元净多仓规模下降近80亿美元至约27亿美元，为4月12日以来最低净多仓规模。

最近一周日圆净多仓下降。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 79,398 77,703

空头仓位 27,102 22,013

净仓位 52,296 55,690

欧元(125,000欧元为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 88,639 104,510

空头仓位 149,985 160,999

净仓位 -61,346 -56,489

英镑(62,500英镑为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 41,707 61,706

空头仓位 93,654 98,367

净仓位 -51,947 -36,661

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 24,016 28,492

空头仓位 17,635 21,362

净仓位 6,381 7,130

加元(100,000加元为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 40,664 42,394

空头仓位 38,069 23,954

净仓位 2,595 18,440

澳元(100,000澳元为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 38,611 39,512

空头仓位 45,654 46,290

净仓位 -7,043 -6,778

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月21日当周 前一周

多头仓位 30,013 29,558

空头仓位 33,058 33,376

净仓位 -3,045 -3,818

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价