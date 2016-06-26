CFTC报告：CBOT玉米期货6月21日持仓报告(表)

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,479,366口) 509,777 180,892 200,461 644,767 881,405 1355005 1262758 124,361 216,608 较6月14日变动(未平仓合约：减少1,335口) -16,636 17,004 -6,685 29,455 -13,972 6,134 -3,653 -7,469 2,318 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 34.5 12.2 13.6 43.6 59.6 91.6 85.4 8.4 14.6 各类交易商数量(总计为796家) 218 134 192 267 361 584 613 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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