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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:44 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,479,366口)
    509,777  180,892  200,461  644,767  881,405  1355005  1262758  124,361 216,608
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少1,335口)
    
    -16,636   17,004   -6,685   29,455  -13,972    6,134   -3,653   -7,469   2,318
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.5     12.2     13.6     43.6     59.6     91.6     85.4      8.4    14.6
    
    各类交易商数量(总计为796家)
        218      134      192      267      361      584      613
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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