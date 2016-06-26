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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:39 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月21日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年6月21日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(215,529口)
     63,839   96,765   39,897   95,785   61,300  199,521  197,962   16,008  17,567
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少23,542口)
    
     -7,521  -19,406   -2,220  -12,326   -1,504  -22,067  -23,130   -1,475    -412
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.6     44.9     18.5     44.4     28.4     92.6     91.8      7.4     8.2
    
    各类交易商数量(总计为307家)
         94      131       76       52       45      192      224
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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