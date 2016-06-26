CFTC报告：COMEX期铜6月21日持仓报告(表)

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年6月21日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(215,529口) 63,839 96,765 39,897 95,785 61,300 199,521 197,962 16,008 17,567 较6月14日变动(未平仓合约：减少23,542口) -7,521 -19,406 -2,220 -12,326 -1,504 -22,067 -23,130 -1,475 -412 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.6 44.9 18.5 44.4 28.4 92.6 91.8 7.4 8.2 各类交易商数量(总计为307家) 94 131 76 52 45 192 224 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。