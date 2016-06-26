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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:40 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(417,107口)
    117,956  169,162   56,536  198,862  151,594  373,354  377,292   43,753  39,815
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少2,728口)
    
      6,172   12,674  -11,367    1,832   -4,594   -3,363   -3,287      635     559
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.3     40.6     13.6     47.7     36.3     89.5     90.5     10.5     9.5
    
    各类交易商数量(总计为392家)
        122      127      117      111       92      307      272
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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