CFTC报告：CBOT大豆期货6月21日持仓报告(表)

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年6月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(865,099口) 317,066 74,583 117,910 369,495 572,674 804,471 765,167 60,628 99,932 较6月14日变动(未平仓合约：减少17,401口) -6,089 -1,464 -4,640 -5,283 -9,468 -16,012 -15,572 -1,389 -1,829 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.7 8.6 13.6 42.7 66.2 93.0 88.4 7.0 11.6 各类交易商数量(总计为686家) 238 142 179 206 260 530 510 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。