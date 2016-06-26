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货币新闻 | 2016年 6月 26日 星期日 10:41 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年6月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(865,099口)
    317,066   74,583  117,910  369,495  572,674  804,471  765,167   60,628  99,932
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少17,401口)
    
     -6,089   -1,464   -4,640   -5,283   -9,468  -16,012  -15,572   -1,389  -1,829
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.7      8.6     13.6     42.7     66.2     93.0     88.4      7.0    11.6
    
    各类交易商数量(总计为686家)
        238      142      179      206      260      530      510
    (完)                   

  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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