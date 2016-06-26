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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:41 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,726,381口)
    515,227  196,632  533,424  587,495  905,076  1636146  1635132   90,235  91,249 
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少47,969口)
    
     -8,125  -14,135  -18,568   -7,208   -7,159  -33,901  -39,862  -14,068  -8,107
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.8     11.4     30.9     34.0     52.4     94.8     94.7      5.2     5.3
    
    各类交易商数量(总计为400家)
        128      119      159      101      123      320      330
    (完)   
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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