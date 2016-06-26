CFTC报告：NYMEX原油期货6月21日持仓报告(表)

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,726,381口) 515,227 196,632 533,424 587,495 905,076 1636146 1635132 90,235 91,249 较6月14日变动(未平仓合约：减少47,969口) -8,125 -14,135 -18,568 -7,208 -7,159 -33,901 -39,862 -14,068 -8,107 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.8 11.4 30.9 34.0 52.4 94.8 94.7 5.2 5.3 各类交易商数量(总计为400家) 128 119 159 101 123 320 330 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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