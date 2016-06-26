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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:42 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(189,263口)
     85,977   40,752    8,696   79,429  132,607  174,102  182,055   15,161   7,208
    
    较6月14日变动(未平仓合约：减少11,561口)
    
     -1,978     -487   -4,399   -3,617   -5,154   -9,994  -10,040   -1,567  -1,521
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       45.4     21.5      4.6     42.0     70.1     92.0     96.2      8.0     3.8
    
    各类交易商数量(总计为272家)
        124       62       40       51       61      197      144
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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