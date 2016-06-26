CFTC报告：ICE棉花期货6月21日持仓报告(表)

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(189,263口) 85,977 40,752 8,696 79,429 132,607 174,102 182,055 15,161 7,208 较6月14日变动(未平仓合约：减少11,561口) -1,978 -487 -4,399 -3,617 -5,154 -9,994 -10,040 -1,567 -1,521 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 45.4 21.5 4.6 42.0 70.1 92.0 96.2 8.0 3.8 各类交易商数量(总计为272家) 124 62 40 51 61 197 144 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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