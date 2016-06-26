CFTC报告：COMEX期金6月21日持仓报告(表)

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(571,517口) 358,825 66,096 45,399 119,782 431,919 524,006 543,414 47,511 28,103 较6月14日变动(未平仓合约：增加26,160口) 11,268 -1,599 6,474 6,501 20,561 24,243 25,436 1,917 724 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 62.8 11.6 7.9 21.0 75.6 91.7 95.1 8.3 4.9 各类交易商数量(总计为357家) 187 86 73 49 66 273 194 (完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。