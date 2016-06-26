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市场报道 | 2016年 6月 26日 星期日 10:43 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月21日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(571,517口)
    358,825   66,096   45,399  119,782  431,919  524,006  543,414   47,511  28,103
    
    较6月14日变动(未平仓合约：增加26,160口)
    
     11,268   -1,599    6,474    6,501   20,561   24,243   25,436    1,917     724
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       62.8     11.6      7.9     21.0     75.6     91.7     95.1      8.3     4.9
    
    各类交易商数量(总计为357家)
        187       86       73       49       66      273      194
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张明钧)

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