金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月24(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌3.54%或29.56点，报805.87点。
中国股市：沪综指因英国脱欧影响大幅震荡收低1.3%，短期影响有限
中国汇市：英脱欧拖累人民币创逾五年半低点，关注下周贬值预期是否上升
香港股市：收低2.9%，英国退欧撼动全球市场
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巴西股市：在拉美地区中受创最重，大跌近3%，因通常被外资用来押注新兴市场的蓝筹股大跌。巴西石油公司Petroleo Brasileiro和矿业巨头淡水河谷跌幅均约6%，领跌大盘。指标股指Bovespa指数 收盘大跌2.82%，报50,105.261点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3785/97，上日收报3.3438/45，交易员仍谨慎乐观地认为，新的临时政府将设法批准必要的财政撙节举措，以重获投资者信任。
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南非股市：大跌，布局英国的企业股票受创，但黄金类股飙升，因金价一度大涨8%至逾两年高位。英国投票退欧后，避险资产需求升温。指标Top-40指数 收盘重挫3.97%，报45,570.39点；大盘综合指数 收盘跌3.56%，报51,679.66点。
南非汇市：兰特兑美元缩减跌幅，此前因英国决定脱欧一度暴跌逾8%
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印度股市：跌逾2%，创2月11日以来最大单日百分比跌幅，之前英国公投决定退出欧盟，打击全球市场大跌。BSE指数 收盘跌2.2%，报26,397.71点，盘中跌幅高达4%；NSE指数 收盘亦跌2.2%，报8,088.60点。本周两股指跌幅分别为0.9%和1%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.9600/9700，上日收报67.25/67.26。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌3.04%，报912.490点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘跌2.7%，报474.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.21%，报65.263；卢布兑欧元 升值0.29%，报72.47。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完