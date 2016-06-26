金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月24(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘跌3.54%或29.56点，报805.87点。

中国股市：沪综指因英国脱欧影响大幅震荡收低1.3%，短期影响有限

中国汇市：英脱欧拖累人民币创逾五年半低点，关注下周贬值预期是否上升

香港股市：收低2.9%，英国退欧撼动全球市场

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巴西股市：在拉美地区中受创最重，大跌近3%，因通常被外资用来押注新兴市场的蓝筹股大跌。巴西石油公司Petroleo Brasileiro和矿业巨头淡水河谷跌幅均约6%，领跌大盘。指标股指Bovespa指数 收盘大跌2.82%，报50,105.261点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3785/97，上日收报3.3438/45，交易员仍谨慎乐观地认为，新的临时政府将设法批准必要的财政撙节举措，以重获投资者信任。

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南非股市：大跌，布局英国的企业股票受创，但黄金类股飙升，因金价一度大涨8%至逾两年高位。英国投票退欧后，避险资产需求升温。指标Top-40指数 收盘重挫3.97%，报45,570.39点；大盘综合指数 收盘跌3.56%，报51,679.66点。

南非汇市：兰特兑美元缩减跌幅，此前因英国决定脱欧一度暴跌逾8%

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印度股市：跌逾2%，创2月11日以来最大单日百分比跌幅，之前英国公投决定退出欧盟，打击全球市场大跌。BSE指数 收盘跌2.2%，报26,397.71点，盘中跌幅高达4%；NSE指数 收盘亦跌2.2%，报8,088.60点。本周两股指跌幅分别为0.9%和1%。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.9600/9700，上日收报67.25/67.26。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌3.04%，报912.490点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘跌2.7%，报474.52点。