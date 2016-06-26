版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 26日 星期日 10:37 BJT

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐称英国退欧震惊全球，全球经济面临巨大波动和不确定性

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐