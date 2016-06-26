版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 26日 星期日 11:47 BJT

标题新闻：经济学家鲁比尼：英国退欧或是欧盟或英国分裂的开始，不预期经济衰退或金融危机

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐