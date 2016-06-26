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亚洲 | 2016年 6月 26日 星期日 12:02 BJT

韩国政经：企划财政部称英国退欧后，或寻求与其签署双边自由贸易协议

路透首尔6月26日 - 韩国企划财政部周日表示，韩国未来数年可能寻求与英国签署单独的自由贸易协议，以将英国退欧对韩国与欧盟和英国贸易的影响降到最低。

企划财政部补充称，更有利的韩国-欧盟贸易协议未来两年将保持，因为英国退出欧盟过程至少也要两年时间。

“在评估英国退欧可能带来的冲击后，我们计划与欧盟磋商，反映与欧盟自由贸易协议的适当调整，”企划财政部称。

英国决定退欧后，韩国企划财政部称，预计英国退欧对该国实质经济的影响将有限。

据韩国产业通商资源部，截至2015年，韩国对英国出口达到约74亿美元，占该国总出口的1.4%。韩国对欧盟出口为481亿美元，占总出口的9.1%。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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