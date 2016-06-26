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亚洲 | 2016年 6月 26日 星期日 16:42 BJT

日圆汇率：日本自民党政调会长称，政府应采取大胆举措阻升日圆--NHK

路透东京6月26日 - 日本自民党政调会长稻田朋美周日表示，政府应采取大胆举措以因应英国决定退欧后日圆的强势上涨。这是日本政府可能干预汇市阻升日圆的最新迹象。

“汇市投机、剧烈波动产生严重负面影响。如果有必要，政府应毫不犹豫地采取应对举措，其中包括汇市干预，”据日本经济新闻，日本放送协会(NHK)播放稻田朋美在与其他政党政策官员进行讨论时表示。

英国公投退欧后，避险日圆兑美元 周五升至99日圆，为2013年末以来首次升穿100日圆，日本金融市场处于高度警惕状态。这促使日本财务大臣麻生太郎周五警告，政府必要时将对剧烈波动的汇市走势进行应对。

日本央行、日本金融厅、财务省高级官员周六召开紧急会议，讨论英国退欧后金融市场问题，会上他们表示，将继续密切协调政策措施并监控市场走势。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)

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