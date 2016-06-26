日圆汇率：日本自民党政调会长称，政府应采取大胆举措阻升日圆--NHK

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透东京6月26日 - 日本自民党政调会长稻田朋美周日表示，政府应采取大胆举措以因应英国决定退欧后日圆的强势上涨。这是日本政府可能干预汇市阻升日圆的最新迹象。
“汇市投机、剧烈波动产生严重负面影响。如果有必要，政府应毫不犹豫地采取应对举措，其中包括汇市干预，”据日本经济新闻，日本放送协会(NHK)播放稻田朋美在与其他政党政策官员进行讨论时表示。
英国公投退欧后，避险日圆兑美元 周五升至99日圆，为2013年末以来首次升穿100日圆，日本金融市场处于高度警惕状态。这促使日本财务大臣麻生太郎周五警告，政府必要时将对剧烈波动的汇市走势进行应对。
日本央行、日本金融厅、财务省高级官员周六召开紧急会议，讨论英国退欧后金融市场问题，会上他们表示，将继续密切协调政策措施并监控市场走势。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完