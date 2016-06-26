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亚洲 | 2016年 6月 26日 星期日 16:20 BJT

中国金融：中国和俄罗斯签署在俄建立人民币清算安排的合作备忘录

路透北京6月26日 - 中国人民银行表示，中国人民银行与俄罗斯中央银行签署了在俄罗斯建立人民币清算安排的合作备忘录。

中国人民银行网页上的声明并未提及细节，但称俄罗斯人民币清算安排的建立，将有利于中俄两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。(完)

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