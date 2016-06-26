《美国重要政经日程》--6月27日

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布5月商品贸易收支初值
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物成长报告 (完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。