澳新经济指标预测--6月27日-7月4日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 6月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- -4.7% 6月30日(四) 0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.4% 6月30日-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 51.0 7月1日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月4日当周 7月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 6月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 5月 -- +3.0% 民间住宅建筑许可 -- -2.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -12.6% 网路招聘广告 -- +2.6% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 2.0% 产能利用率 -- 93.2% 7月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 51.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 于春红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完