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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    6月27日当周
    
    6月27日(一)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                5月初值          --    逆差575.3
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       6月初值         50.9        50.9
                   服务业PMI                                      --         51.3
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                6月          --      负20.80
    
    6月28日(二)
    1230 美国企业获利                            第一季修正值      --       +0.6%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第一季终值    +1.0%      +0.8%
             最终销售                                              --       +1.0%
             消费者支出                                            --       +1.9%
             GDP平减指数                                         +0.6%      +0.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.3%      +0.3%
             核心PCE物价指数                                     +2.1%      +2.1%
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)         4月      +0.6%      +0.9%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --       +0.9%
                                房价指数(较上年同期)             +5.5%      +5.4%
    1400 美国消费者信心指数                             6月       93.3       92.6
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           6月        --         负1

    6月29日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周        --       522.2
                抵押贷款再融资指数                                 --     2,189.4
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       5月        --       +0.6%
             个人所得(较前月)                                    +0.3%      +0.4%
             经调整后的个人支出                                  +0.4%      +1.0%
             核心PCE物价指数(较前月)                             +0.2%      +0.2%
                            (较上年同期)                           --       +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                   --       +0.3%
                        (较上年同期)                               --       +1.1%  
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  　 5月      -1.1%      +5.1%
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              5月        --       +2.5%
    
    6月30日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月25日当周        --        25.9
                 四周均值(万人)                                    --       26.70
                 续请失业金人数(万人)           6月18日当周        --       214.2
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                4月      +0.1%      -0.2%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                     5月      +0.4%      -0.5%
                           (较上年同期)                            --       -1.6%
               原材料价格(较前月)                                +5.0%      +0.7%
                         (较上年同期)                              --      -12.5%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  6月       50.5       49.3
    
    7月1日(五)
    1345 美国Markit制造业PMI                        6月终值        --        51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                           5月      +0.6%      -1.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                6月       51.5       51.3
             制造业投入物价分项指数                               63.5       63.5
             制造业就业分项指数                                    --        49.2
             制造业新订单分项指数                                  --        55.7
     --  美国汽车销量年率(万辆)                         6月      1,731      1,745  
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                 6月        --        52.1 (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜；审校 戴素萍)

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