英国政经：尽管英国退欧，但略多数苏格兰人反对二次独立公投--民调

苏格兰首席部长斯特金称，“非常有可能”举行新一轮公投，苏格兰将尽一切可能留在欧盟，其中包括可能阻挠英国退欧的法律程序。

对1,002人的民调还显示， 尽管不想再次举行公投，但如果立即举行，苏格兰人将支持退出英国。Survation称47%的受访者希望退出，41.2%反对。此次民调是受Daily Record和Daily Mirror委托，在6月25日进行的。

英国下任首相热门人选、前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日称，他没发现苏格兰人有再次举行独立公投的“任何真正意愿”。(完)