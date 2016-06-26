英国政经：尽管英国退欧，但略多数苏格兰人反对二次独立公投--民调

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
苏格兰首席部长斯特金称，“非常有可能”举行新一轮公投，苏格兰将尽一切可能留在欧盟，其中包括可能阻挠英国退欧的法律程序。
对1,002人的民调还显示， 尽管不想再次举行公投，但如果立即举行，苏格兰人将支持退出英国。Survation称47%的受访者希望退出，41.2%反对。此次民调是受Daily Record和Daily Mirror委托，在6月25日进行的。
英国下任首相热门人选、前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日称，他没发现苏格兰人有再次举行独立公投的“任何真正意愿”。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫/张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。