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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 07:59 BJT

《全球汇市》英镑依然四面楚歌，英国退欧后周初市场情绪不安

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1024  1.1115  -0.82  +1.51  1.0860
    美元/日圆            102.07  102.19  -0.12 -15.15  120.30
    欧元/日圆         112.53  113.52  -0.87 -13.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9739  0.9731  +0.08  -2.78  1.0018
    英镑/美元            1.3400  1.3678  -2.03  -9.08  1.4738
    美元/加元            1.3031  1.3001  +0.23  -5.84  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6422  6.6356  +0.10  +1.13  6.5680
    澳元/美元            0.7424  0.7458  -0.46  +2.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7085  0.7130  -0.63  +3.81  0.6825
    澳元/日圆         75.710  76.070  -0.47 -13.59  87.620
    新西兰元/日圆     72.250  72.450  -0.28 -11.87  81.980
    英镑/日圆         136.77  139.37  -1.87 -22.82  177.22
    澳元/新西兰元     1.0475  1.0427  +0.46  -1.77  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/汪红英/张若琪/龚芳；审校 张荻/戴素萍/陈宗琦)

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