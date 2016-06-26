《全球汇市》英镑依然四面楚歌，英国退欧后周初市场情绪不安

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1024 1.1115 -0.82 +1.51 1.0860 美元/日圆 102.07 102.19 -0.12 -15.15 120.30 欧元/日圆 112.53 113.52 -0.87 -13.75 130.47 美元/瑞郎 0.9739 0.9731 +0.08 -2.78 1.0018 英镑/美元 1.3400 1.3678 -2.03 -9.08 1.4738 美元/加元 1.3031 1.3001 +0.23 -5.84 1.3839 美元/离岸人民币 6.6422 6.6356 +0.10 +1.13 6.5680 澳元/美元 0.7424 0.7458 -0.46 +2.05 0.7275 新西兰元/美元 0.7085 0.7130 -0.63 +3.81 0.6825 澳元/日圆 75.710 76.070 -0.47 -13.59 87.620 新西兰元/日圆 72.250 72.450 -0.28 -11.87 81.980 英镑/日圆 136.77 139.37 -1.87 -22.82 177.22 澳元/新西兰元 1.0475 1.0427 +0.46 -1.77 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/张若琪/龚芳；审校 张荻/戴素萍/陈宗琦)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完