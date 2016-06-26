重温稿-达沃斯论坛：中国今年计划去煤炭及钢铁产能2.8亿吨、4,500万吨—发改委主任

路透北京6月26日 - 中国国家发改委主任徐绍史周日称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。

他在夏季达沃斯论坛上并谈及中国的杠杆率，他认为与主要经济体比处于中等水平，中国债务杠杆率还是可控的，政府正在考虑积极稳妥降低企业杠杆率，不久就会有相关措施出台。

“眼前最紧迫的任务是如何面对产能过剩、去产能的问题。”徐绍史称，国务院已明确从今年开始用五年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨，用3-5年煤炭去产能5亿吨，减量重组5亿吨，现在已经开始落实，与30个省区、大型国企都进行了沟通并确定任务。

他强调，去产能涉及到员工安置、兼并重组、债权债务、转型升级以及产业布局，任务非常艰巨；目前从中央到地方正在有序推进，有信心今年能完成去产能任务。

中国国务院新闻办此前召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。

对于当前中国经济形势，他表示中国经济已进入新常态，主要有三个变化：增速变化，结构优化，动能转化。从这些角度看中国经济总体平稳，稳中向好。中国已确定了今年GDP增长6.5-7%的区间目标，十三五（2016-2020年）要实现全面建设小康社会的目标，GDP年均增速不能低于6.5%，这就是中国经济增长的底线。

今年一季度虽然经济增速有所放缓但也还在合理区间；结构优化方面，三产超二产，消费超投资，但区域结构上，东北等地在去产能中遇到些问题；动能转化方面，新动能不足以替代传统动能，但发展速度快。

政策上徐绍史强调“在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧改革”，同时政府要简政放权，深化改革扩大开放，外商鼓励类投资项目要增加50%，限制项目要减少，开展负面清单地区试点进度会继续加快。

他指出，中国经济已深度融合入全球经济之中，英国脱欧、大宗商品价格变化这些事件，都会影响到中国经济，中国经济会出现一些波动，也是正常的。

对于英国最近公投脱欧，他表示尊重英国人民的选择，也希望有繁荣的欧洲，中国和欧洲、英国有良好的合作基础，未来还会跟英国、欧盟推进合作关系。英国脱欧增加了世界经济的不确定不稳定性，全球股市汇市都在剧烈震荡。对中国经济影响不会很大，政府有预案应对。

至于中国企业到英国投资兼并，企业家肯定会再看一看，目前情况可能会引发资金外流，资产价格下跌，汇兑风险上升。

谈及民间投资下滑，徐绍史指出原因是多方面的，首先是市场的原因，需求放缓后投资肯定受影响；有政策落地的原因，从2005年开始中国已先后推出鼓励民营经济的新旧36条和39条，反应很好但落实中情况千差万别，有些并没有落实到位；也有企业自身原因，产能过剩，需求疲弱，投资投向哪里企业并不能确定，传统行业不能投，新型产业又不能一蹴而就。他称将根据情况汇报采取相应措施。