版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月27日

* 头版头条:

--宝钢股份 、武钢股份 周日分别发布公告称，接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准；宝钢股份、武钢股份股票周一起停牌。

　

* 其他:

--在出席夏季达沃斯论坛期间，中国国务院总理李克强表示，鼓励发展更多有效聚合政府、企业、社会等多方资源和创新要素的服务型平台；做强新动能成长和传统产业转型这对推动中国经济升级发展的“双引擎”。

--中国人民银行货币政策委员会副秘书长潘宏胜表示，货币国际化的实施和实现需要很多、很严格的条件，人民币国际化是长跑，不是短跑更不是冲刺。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐