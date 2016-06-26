《中国报摘》--中国证券报6月27日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 头版头条:
--宝钢股份 、武钢股份 周日分别发布公告称，接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准；宝钢股份、武钢股份股票周一起停牌。
* 其他:
--在出席夏季达沃斯论坛期间，中国国务院总理李克强表示，鼓励发展更多有效聚合政府、企业、社会等多方资源和创新要素的服务型平台；做强新动能成长和传统产业转型这对推动中国经济升级发展的“双引擎”。
--中国人民银行货币政策委员会副秘书长潘宏胜表示，货币国际化的实施和实现需要很多、很严格的条件，人民币国际化是长跑，不是短跑更不是冲刺。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完