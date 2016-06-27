日本已公布经济指标--2016/6/27

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r +0.4% p -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.5% -0.3% 6月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.5% r +3.8% r 6月29日 -- 失业率 4月 3.2% @ 3.2% @ 6月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差407 顺差8,235 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -0.4% -5.3% 6月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选