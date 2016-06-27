版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

路透香港6月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7
612港元 )
    
    美国股市周五骤降，道琼工业指数 下跌610.32点，或3.39%，至17,400.75点，遭遇10个月来最惨
烈抛售，银行股首当其冲，此前英国决定退欧，搞得交易商措手不及。标普500指数回到去年收盘水准之下。
 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              119.160     -6.37       46361       9.248       -0.45
 中国铝业                            7.490       -4.83       13493       2.325       -1.89
 中国移动                            54.300      -4.60       243084      84.287      0.64
 中国人寿                            10.390      -6.48       504446      16.128      -2.02
 中石油                              65.750      -8.09       45837       5.103       -1.49
 中石化                              67.040      -7.16       24471       5.203       -1.64
 汇丰控股                            30.680      -9.04       12283732    47.623      0.36
 中电信                              42.750      -8.08       28863       3.318       -1.25
 中国联通                            10.040      -6.43       142442      7.792       -1.24
 兖州煤业                            6.050       -5.32       6986        4.696       -1.97
 华能国际                            27.690      -3.65       36846       5.373       0.42
 南方航空                            27.440      -5.54       3895        4.259       -0.48
 东方航空                            25.790      -4.83       6023        4.003       -1.40
 中芯国际                            3.940       -3.90       18830       0.612       0.26
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐