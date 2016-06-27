《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

路透香港6月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7 612港元 ) 美国股市周五骤降，道琼工业指数 下跌610.32点，或3.39%，至17,400.75点，遭遇10个月来最惨 烈抛售，银行股首当其冲，此前英国决定退欧，搞得交易商措手不及。标普500指数回到去年收盘水准之下。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 119.160 -6.37 46361 9.248 -0.45 中国铝业 7.490 -4.83 13493 2.325 -1.89 中国移动 54.300 -4.60 243084 84.287 0.64 中国人寿 10.390 -6.48 504446 16.128 -2.02 中石油 65.750 -8.09 45837 5.103 -1.49 中石化 67.040 -7.16 24471 5.203 -1.64 汇丰控股 30.680 -9.04 12283732 47.623 0.36 中电信 42.750 -8.08 28863 3.318 -1.25 中国联通 10.040 -6.43 142442 7.792 -1.24 兖州煤业 6.050 -5.32 6986 4.696 -1.97 华能国际 27.690 -3.65 36846 5.373 0.42 南方航空 27.440 -5.54 3895 4.259 -0.48 东方航空 25.790 -4.83 6023 4.003 -1.40 中芯国际 3.940 -3.90 18830 0.612 0.26 （完） (整理 梁慧仪)