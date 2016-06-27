中国个股：包钢集团拟以其持有的北方稀土股份发行至多35亿元可交换债

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透上海6月27日 - 中国主要稀土生产商之一--中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 周六公告称，控股股东包钢（集团）公司拟以所持本公司部分A股股票为标的，发行可交换公司债券不超过35亿元，期限不超过三年。
截至公告日，包钢集团持有北方稀土14.14亿股A股股票，占公司已发行股本总数的38.92%。
公告显示，本次可交换债券拟非公开发行，尚需经上海证券交易所同意后方可挂牌转让。
可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。
可交换债与可转债的最大区别在于：可交换债券的发行主体是上市公司的股东，可转换债券的发行主体是上市公司本身；前者换股后只会导致股东结构发生变化，总股本不会扩大，后者换股则意味着再融资，有股本扩大和摊薄效应。
北方稀土上周五收报13.10元，过去一个月累计下跌0.11%。(完)
参看公告详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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