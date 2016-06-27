中国个股：包钢集团拟以其持有的北方稀土股份发行至多35亿元可交换债

路透上海6月27日 - 中国主要稀土生产商之一--中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 周六公告称，控股股东包钢（集团）公司拟以所持本公司部分A股股票为标的，发行可交换公司债券不超过35亿元，期限不超过三年。

可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。

可交换债与可转债的最大区别在于：可交换债券的发行主体是上市公司的股东，可转换债券的发行主体是上市公司本身；前者换股后只会导致股东结构发生变化，总股本不会扩大，后者换股则意味着再融资，有股本扩大和摊薄效应。