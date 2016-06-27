《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

--上海证券交易所衍生品业务部总监刘逖表示，作为有效的风险管理工具之一，上证50ETF期权自去年年初上市以来总体运行平稳有序，并逐步发挥其保险功能；未来将继续丰富股票期权产品体系，目前正在研究推出沪深300ETF期权的可行性。