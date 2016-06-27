《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
**上海证券报**
--上海证券交易所衍生品业务部总监刘逖表示，作为有效的风险管理工具之一，上证50ETF期权自去年年初上市以来总体运行平稳有序，并逐步发挥其保险功能；未来将继续丰富股票期权产品体系，目前正在研究推出沪深300ETF期权的可行性。
**人民日报**
--成都市与深圳市场携手设立成都前海产业投资基金，基金采用母子基金架构，母基金规模为400亿元人民币，其中成都市出资180亿元，前海金控出资20亿元，海内外金融机构共计出资200亿元，将带动2,000亿元以上子基金。
**金融时报**
--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选