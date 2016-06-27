《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月27日

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
*工商时报：
--对于国际经济金融情势，国安基金幕僚已针对全球股、汇、债市提出最新评估报告。国安基金提出，新兴市场国家将受美元走强冲击，实质外债负担大增，所受到的冲击最大，值得金融机构重视。
--劳动部还给劳工七天假，引发工商界大老气得直跳脚，扬言全面退出劳资协商。新政府决加快劳工周休二日配套修法脚步。行政立法协调会报今日将就《劳基法》修正案进行意见整合。
*经济日报：
--英国脱欧效应冲击全球金融市场，行政院长林全今日一早将再次召集相关部会首长研商，全力稳定股汇市。据了解，金管会主委丁克华、中央银行总裁彭淮南及财政部长许虞哲等财金三巨头都将出席。
--在苹果 与非苹手机晶片，以及指纹辨识、车用半导体和影像感测器订单齐扬带动下，晶圆代工龙头台积电 的8寸及12寸晶圆生产线重现客户排队潮，法人看好，台积电第三季营收将劲升，季增率可望超过15%，甚至接近二成，再创单季新高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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