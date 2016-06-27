《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月27日

--对于国际经济金融情势，国安基金幕僚已针对全球股、汇、债市提出最新评估报告。国安基金提出，新兴市场国家将受美元走强冲击，实质外债负担大增，所受到的冲击最大，值得金融机构重视。

--英国脱欧效应冲击全球金融市场，行政院长林全今日一早将再次召集相关部会首长研商，全力稳定股汇市。据了解，金管会主委丁克华、中央银行总裁彭淮南及财政部长许虞哲等财金三巨头都将出席。

--在苹果 与非苹手机晶片，以及指纹辨识、车用半导体和影像感测器订单齐扬带动下，晶圆代工龙头台积电 的8寸及12寸晶圆生产线重现客户排队潮，法人看好，台积电第三季营收将劲升，季增率可望超过15%，甚至接近二成，再创单季新高。(完)