版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报6月27日

* 要闻版头条：

--英国脱欧震撼全球，港股上周五经历千点波幅后，短綫料持续震荡。投资界势为部署新形势，而重新配置资产，避险资产再受青睐。流动性高的港股市场，难免面临新一浪的走资压力，本周再次考验20,000点关口。

* 其他：

--港股通交投日渐活跃，单日资金净流入创新高。东英金融集团创办合伙人兼总裁张高波称，内地长綫投资者因应人币贬值、港股估值低宜，正战略性地配置港股，＂闭上眼睛买，看二至三年一定赚钱＂。

--北控 旗下北京燃气早前入主蓝天威力 ，后者首席执行官兼执行董事胡晓明指，气价纵有波动，但未来10年内地售气量料年均有双位数增长，而北燃入主可达致优势互补，不排除注资等可能。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐