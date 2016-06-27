《香港报摘》--经济日报6月27日

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
* 要闻版头条：
--英国脱欧震撼全球，港股上周五经历千点波幅后，短綫料持续震荡。投资界势为部署新形势，而重新配置资产，避险资产再受青睐。流动性高的港股市场，难免面临新一浪的走资压力，本周再次考验20,000点关口。
* 其他：
--港股通交投日渐活跃，单日资金净流入创新高。东英金融集团创办合伙人兼总裁张高波称，内地长綫投资者因应人币贬值、港股估值低宜，正战略性地配置港股，＂闭上眼睛买，看二至三年一定赚钱＂。
--北控 旗下北京燃气早前入主蓝天威力 ，后者首席执行官兼执行董事胡晓明指，气价纵有波动，但未来10年内地售气量料年均有双位数增长，而北燃入主可达致优势互补，不排除注资等可能。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选