欧洲经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 6月27日(一) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 5月 +4.8% +4.6% 针对家庭的放款 -- +1.5% 6月28日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.7% -0.1% (较上年同期) -5.8% -6.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 97 98 0800 意大利企业信心指数 6月 -- 102.1 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 112.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正7 6月29日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 5月 -- 1.47 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 9.8 9.8 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +4.8% +4.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加14.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10.00 增加2.81 抵押贷款批准件数(件) 64,000 66,250 M4货供额(较前月) -- -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.26 0.26 经济景气指数 104.7 104.7 工业景气指数 负3.4 负3.6 服务业景气指数 11.0 11.3 消费者信心指数终值 负7.3 负7.0 消费者通胀预期指数 -- 3.4 生产者通胀预期指数 -- 负0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 负3 负1 6月30日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +2.5% +2.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 103.0 102.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 减少1.1 未经季节调整失业人数(万人) -- 266.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.5 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.20% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字265.0 赤字326.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值 持平 -0.1% 0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% HICP(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- -4.1% 7月1日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.9% 0730 瑞士制造业PMI 6月 -- 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.5 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.4 54.4 0800 意大利失业率 5月 -- 11.7% 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.6 52.6 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 50.2 50.1 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.2% 7月4日当周 7月4日(一) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 51.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 9.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结