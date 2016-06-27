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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 08:59 BJT

****欧洲经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    6月27日当周
    
    6月27日(一)
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      5月        +4.8%      +4.6%
               针对家庭的放款                                     --       +1.5%
    
    6月28日(二)
    0600 德国进口物价(较前月)                        5月        +0.7%      -0.1%
                     (较上年同期)                               -5.8%      -6.6%
    0645 法国消费者信心指数                          6月           97         98
    0800 意大利企业信心指数                          6月          --       102.1
    0800 意大利消费者信心指数                        6月          --       112.7
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               6月          --         正7
    
    6月29日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                            5月          --        1.47
    0600 德国GfK消费者信心指数                       7月          9.8        9.8
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  6月         持平      +0.2%
                       (较上年同期)                             +4.8%      +4.7%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      5月    增加14.00  增加12.87
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加10.00   增加2.81
             抵押贷款批准件数(件)                              64,000     66,250
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          6月         0.26       0.26
               经济景气指数                                     104.7      104.7
               工业景气指数                                     负3.4      负3.6
               服务业景气指数                                    11.0       11.3
               消费者信心指数终值                               负7.3      负7.0
               消费者通胀预期指数                                 --         3.4
               生产者通胀预期指数                                 --       负0.7
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月初值       +0.1%      +0.4%
                                 (较上年同期)                   +0.2%       持平
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.4%      +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                       6月          负3        负1
    
    6月30日(四)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    5月        +0.7%      -0.9%
                         (较上年同期)                           +2.5%      +2.3%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                      5月        -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月          --       -0.5%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         6月        103.0      102.9
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            6月      减少0.5    减少1.1 
             未经季节调整失业人数(万人)                           --       266.4
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       269.5
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第一季         --       2.20%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第一季 　　  +0.4%      +0.4%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.0%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第一季　　　 　--　　　 -0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 　　  -0.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第一季 　赤字265.0  赤字326.6
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值       持平      -0.1%
    0900 意大利CPI(较前月)                         6月初值        --       +0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -0.3%
               HICP(较前月)                                     +0.2%      +0.3%
                   (较上年同期)                                 -0.2%      -0.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           5月          --       -0.7%
                              (较上年同期)                        --       -4.1%
    
    7月1日(五)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    5月          --       -1.9%
    0730 瑞士制造业PMI                               6月          --        55.8
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 6月         52.5       52.4
    0750 法国Markit制造业PMI                         6月         47.9       47.9
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     6月　　 　  54.4       54.4
    0800 意大利失业率                                5月          --       11.7%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    6月终值        52.6       52.6
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    6月         50.2       50.1
    0900 欧元区失业率                                5月        10.1%      10.2%
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                    6月          --        51.2
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  7月          --         9.9
    0900 欧元区PPI(较前月)                           5月          --       -0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -4.4%
    (完)
    
      
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