《中国重要政经日程》--6月27日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

6月27日（周一）

--第十届世界经济论坛夏季年会在中国天津举行，至28日。中国国务院总理李克强将在开幕式发表特别致辞。

=============================近期重要政经日程==========================

6月29日（周三）

--G20能源部长会议在北京举行，至30日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。