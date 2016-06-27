《香港报摘》--信报6月27日

* 要闻版头条：

--英国脱欧加深全球经济衰退的忧虑，各国央行亦纷纷部署＂放水＂救市。日本传媒昨天报道，日本政府考虑把经济刺激计划规模倍增至逾10万亿日圆，日本央行亦有可能调整货币政策，应对脱欧风险。

* 其他：

--中原集团主席施永青认为，英国脱欧令全球形势起变化，吸引内地资金南下，不排除楼价会止跌。前瑞银亚洲房地产主管、Bricks and Mortar主席兼总裁王震宇则称，美元将持续强势，减低全球放水的影响力，认为下半年楼价继续偏软机会居多。

--消息人士指出，有券商及银行业界认为，金管局旗下的债务工具中央结算系统（CMU）未能完全满足市场需要，计划另起炉灶，建立以商业化运作的债券托管及结算平台，冀能优化债券金融基建，进一步拉动本地债券市场的发展。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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