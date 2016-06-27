《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

* 明报：

--新加坡中式餐饮集团乐天皇朝，未惧本港零售市道低迷，计划在港扩张，由目前三间门店，扩张至最多20间。乐天餐饮集团首席行政总裁蔡智勇表示，集团目前已符合上市条件，早前更曾委聘投行研究，惟近期本港股市波动，集团亦希望每年盈利规模超过1.5亿港元才实行上市，估计最快三年可以达标。

* 苹果日报：

--东亚银行 出售旗下非核心过户处业务卓佳集团（Tricor），本月初已向潜在买家发出邀请，消息指初步反应踊跃，表达意向的机构超过10间，有意竞投者需于下月中限期前，正式提交首轮入标价。卓佳作价将参考其除息、税、折旧摊销前利润（EBITDA）为基础，若以EBITDA的5至10倍市盈率计，有关资产交易作价料介乎15.6亿至31.2亿港元。

* 星岛日报：

--金管局为配合一带一路而筹备接近半年的＂基建融资促进办公室＂即将投入运作。消息指，基建办将在下周一（7月4日）正式成立，该组织的头炮活动将是翌日（7月5日）举行的＂博鳌亚洲论坛金融合作会议＂。

* 东方日报：

--中央证券董事总经理锺绦虹指，上半年香港新股市场集资总额仅430亿港元，可谓10年以来最差。展望下半年，因预期有一宗中资金融类的＂超级新股＂上市，加上有两、三家高质素企业，因内地暂停战略板，而重新考虑来港上市，故对下半年新股市场审慎乐观。

* 文汇报：

--光大国际 宣布收购波兰固废处理公司NOVAGO，代价约为1.23亿欧元。是项交易是习近平主席在＂一带一路＂方针下访问波兰，确认环境与新能源等作为重点合作领域后，中国在该领域签署的开创性收购，也是中国在东中欧环保市场中最大的一个收购项目。（完）