永安期货：中国期指抄底资金“跑步入场”

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
上周期指市场上行阻力明显。上周五受英国脱欧影响，全球主要指数均大幅走低，国内市场也未能幸免，上证指数再度跌至2850点附近。期指三个品种当周走势疲弱，IF、IH及IC主力合约分别下跌0.7%、0.8%及0.4%。基差方面，三个品种表现各有不同，其中IH负基差呈现缓慢收窄的状态，但IF及IC贴水继续扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水64、29.3及116.6点。
总体来说，当前市场多头优势逐步显现，特别是上周五指数盘中大跌引发大量资金抄底，进一步明确了沪指2800点的短期底部。中短期来看，期指下方空间有限，或短暂振荡之后转而上行。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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