永安期货：中国期指抄底资金“跑步入场”

上周期指市场上行阻力明显。上周五受英国脱欧影响，全球主要指数均大幅走低，国内市场也未能幸免，上证指数再度跌至2850点附近。期指三个品种当周走势疲弱，IF、IH及IC主力合约分别下跌0.7%、0.8%及0.4%。基差方面，三个品种表现各有不同，其中IH负基差呈现缓慢收窄的状态，但IF及IC贴水继续扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水64、29.3及116.6点。