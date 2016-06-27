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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 09:09 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，英国退欧引发谨慎情绪

上海期铜 周五尾盘小跌0.1%至每吨36,240元人民币(5,478美元)。

英国公投决定退出欧盟之后，周日陷入更深的政治危机，给整个欧洲带来更多混乱和不确定性，各方面的官员都无法就下步该做什么达成一致意见。

周一亚洲早盘，美国股指期货下滑，英镑下滑超过1%，市场想尽力摆脱英国决定退欧带来的诸多不确定性的影响。

澳洲矿业巨头必和必拓 周一表示，下一财年在探勘方面的支出将为9亿美元，或其资本预算的18%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/陈宗琦；审校 于春红/戴素萍)

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