金属期市：伦敦期铜下滑，英国退欧引发谨慎情绪

英国公投决定退出欧盟之后，周日陷入更深的政治危机，给整个欧洲带来更多混乱和不确定性，各方面的官员都无法就下步该做什么达成一致意见。

澳洲矿业巨头必和必拓 周一表示，下一财年在探勘方面的支出将为9亿美元，或其资本预算的18%。(完)