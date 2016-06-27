金属期市：伦敦期铜下滑，英国退欧引发谨慎情绪

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
上海期铜 周五尾盘小跌0.1%至每吨36,240元人民币(5,478美元)。
英国公投决定退出欧盟之后，周日陷入更深的政治危机，给整个欧洲带来更多混乱和不确定性，各方面的官员都无法就下步该做什么达成一致意见。
周一亚洲早盘，美国股指期货下滑，英镑下滑超过1%，市场想尽力摆脱英国决定退欧带来的诸多不确定性的影响。
澳洲矿业巨头必和必拓 周一表示，下一财年在探勘方面的支出将为9亿美元，或其资本预算的18%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/陈宗琦；审校 于春红/戴素萍)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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