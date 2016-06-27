金瑞期货：英国脱欧拖累上期有色金属指数

上周，上期有色金属指数先扬后抑，受制于英国脱欧的影响，最终报收于2157.52点，微涨0.16%。成分品种中，尽管上周五有所回落，但铜、铝均录得1.81%和2.10%的涨幅。而锌、铅、镍、锡则难逃下跌，分别下挫0.23%、0.78%、0.07%、1.28%。

宏观面，英国脱欧的疑云始终扰动全球金融市场。周中市场情绪与民调显示留欧信心正在增强，其中欧美股市、英镑汇率接连回暖，并且CBOE期权市场的隐含波动率有所下调。种种积极因素影响下，有色金属普遍在周初飘红。但是，上周五英国公投结果击溃市场脆弱的神经——英国成为历史上第一个退出欧盟的国家。在全球市场风险加剧的情况下，有色金属全线受挫，基本回吐了周中涨幅。短期来看，宏观风险将继续压制有色金属走势，而长期来看，有色金属也难从疲软的全球经济中觅得支撑。(完)