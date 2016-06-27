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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 09:01 BJT

《台湾重要政经日程》--6月27日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

6/27(一)

--10:00 中央大学台经中心举办六月份消费者信心指数调查成果。

--16:00 国发会发布105年5月份景气灯号记者会。

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6/30(四)

--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。

7/5(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。

--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。

7/8(五)

--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。

7/20(三)

--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。

7/22(五)

--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。

--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。

*7/25(一)

--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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