中银国际期货：郑商所易盛农期指数近期进入局部整理

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
易盛农期指数上周一创下了自2016年年初至今的局部高点，最高达1127.25点，之后随着权重品种的回调，出现局部回落。截至6月24日当周，易盛农期指数报收于1105.24点。
权重品种方面，菜粕上周高位振荡。美豆产区天气改善，导致美豆价格持续回落，豆粕、菜粕于高位回调整理。目前进口油菜籽供应量偏少，而国产菜籽产量大降，进而导致国内优质菜粕供应出现短缺情况。在此背景下，菜粕下游成交情况良好，菜粕整体表现略强于豆粕。粕类商品后续能否维持强势需关注7—8月美豆生长关键期的天气状况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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