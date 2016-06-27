中银国际期货：郑商所易盛农期指数近期进入局部整理

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

易盛农期指数上周一创下了自2016年年初至今的局部高点，最高达1127.25点，之后随着权重品种的回调，出现局部回落。截至6月24日当周，易盛农期指数报收于1105.24点。

权重品种方面，菜粕上周高位振荡。美豆产区天气改善，导致美豆价格持续回落，豆粕、菜粕于高位回调整理。目前进口油菜籽供应量偏少，而国产菜籽产量大降，进而导致国内优质菜粕供应出现短缺情况。在此背景下，菜粕下游成交情况良好，菜粕整体表现略强于豆粕。粕类商品后续能否维持强势需关注7—8月美豆生长关键期的天气状况。(完)

详情请点选链接：here