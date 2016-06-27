港报社评：掷毫式民主不是最佳选项--信报6月27日

大英帝国利用一人一票的公投决定脱离欧盟，我们日前形容为＂富有英国特色的本土主义＂，如果再加上公投之后的形势发展，不妨称之为＂大不列颠的掷毫式民主＂，结果不但一石激起千重浪，涟漪效应殃及世界大乱，而且让一时不慎或一时兴起投错了票的英国人悔不当初。

世界大乱的现象见诸全球股滙市场剧烈动荡，英镑滙价应声急挫不在话下，欧洲三大主要市场同时暴跌，香港固然也受累，上周五恒指一度狂泻1,200点。英国脱欧又极有机会拖慢美国的加息步伐（甚至可能来个反手减息），国际社会层层相扣的金融前景绝不乐观。＂大鳄＂索罗斯警告，英国脱欧的冲击不逊于2008年的金融海啸。随着负面效应即时浮现，并且考虑到最少两年的＂离婚谈判＂将会是一段痛苦的过程，加上首相卡梅伦真的辞职了，连串震撼令英国人知惊了，后悔了，一日之内有150万人在国会网站联署要求第二次公投，不但远多于民间诉求纳入国会辩论的10万人门槛，也超越脱欧比留欧多出的120多万票，到昨日加入要求翻盘的更已激增至300多万人。

公投本是普世认为最能够体现民主的方法，可是今次英国人在知道结果后却渴望选票作废，算不算是输打赢要呢？据英国《独立报》引述的一项调查显示，投票赞成脱欧的选民，竟有近七成人认为自己的一票并不重要；至于支持留欧者，则有逾七成半人明白，此票一旦投错，会导致灾难后果。由此而观，大量英国人质疑今次公投结果未能反映真正民意，亦非无的放矢。

令人更加瞠目结舌的是，英国不少民众主张＂伦敦独立＂，因为这个国际大都会有七成选民支持留欧，跟亲欧的苏格兰一样不服气＂被脱欧＂。意兴阑珊的苏格兰（Scotland）遇上同病相怜的伦敦（London），他们创造了一个崭新词汇ScotLond，中文可译作＂苏格伦＂，伦敦独立则叫作Londependence。

不管如何，＂被分手＂的欧盟再无意拉扯，一于挥慧剑斩情丝，长痛不如短痛，余下的27国以强硬态度回应英国，要走就尽快走，皆因＂这并非一场甜蜜的恋爱＂，延宕纠缠下去，恐怕使欧盟卷入持久的金融和政治动荡。如今有一个讲法，欧盟会把英国的地位贬作等同于负债累累的希腊。

公投所导致的混乱，莫说英国人自己看儍了眼，全世界大概已见识到一项事实：一人一票表面上是最公平的民主，但实际上跟掷毫决定没有多大分别。正正由于这次＂大不列颠的掷毫式民主＂结果不讨喜，所以英国人不服输，要求拿起铜板重新另掷。英国作为历史悠久的老牌民主国家兼代议政制的老行尊，竟然任凭帝国命运取决于机会率五十五十的掷毫，难怪英国资深政客彭定康也悲从中来，撰文直斥其非。这位末代港督写道，这是一次把复杂问题荒谬地简单化的公投（a referendum reduces complexity to absurd simplicity），谎言应运而生，悲剧由此而来，民粹主义令人产生＂独立自主＂的幻觉，到头来一切成空。他又引述邱吉尔的名言，政治自杀的麻烦是你要活着后悔（The trouble with committing political suicide is that you live to regret it）。确是一语成谶，数以百万计的英国人后悔得如丧考妣。

掷毫式民主并非解决问题的最佳办法，不是药到病除的万灵丹，甚至是饮鸩止渴。利用公投求取答案，很容易受到情绪化的民粹主义左右大局，英国脱欧公投表露无遗，务实理性的论述被一笔勾销，移民问题无限放大，经济忧虑严重低估，选民一觉醒来，才省悟到英国遗世独立的代价太大了，巴不得浪子回头，跟欧盟破镜重圆。即使不后悔，过度简化的公投亦将社会两极化，总有一半人跟自己对着干。

已辞职的首相卡梅伦一子错，满盘皆落索，说不定会被钉在历史的耻辱柱之上。然而，今次公投未尝不可以作为全世界的反面教材，从中汲取宝贵教训。譬如美国，共和党总统候选人特朗普不也是民粹主义挂帅吗？不也是利用无限放大的移民问题吸引眼球吗？不也是鼓吹＂富有美国特色的本土主义＂吗？当美国选民看到英国这场脱欧悲剧，今年11月大概会审慎考虑投票取向，以免事后自受其害，更连累其他各国，才追悔莫及，毕竟推倒重来的＂第二次总统大选＂肯定不可能。（完）

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