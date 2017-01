港报社评：掷毫式民主不是最佳选项--信报6月27日

大英帝国利用一人一票的公投决定脱离欧盟,我们日前形容为"富有英国特色的本土主义",如果再加上公投之后的形势发展,不妨称之为"大不列颠的掷毫式民主",结果不但一石激起千重浪,涟漪效应殃及世界大乱,而且让一时不慎或一时兴起投错了票的英国人悔不当初。

世界大乱的现象见诸全球股滙市场剧烈动荡,英镑滙价应声急挫不在话下,欧洲三大主要市场同时暴跌,香港固然也受累,上周五恒指一度狂泻1,200点。英国脱欧又极有机会拖慢美国的加息步伐(甚至可能来个反手减息),国际社会层层相扣的金融前景绝不乐观。"大鳄"索罗斯警告,英国脱欧的冲击不逊于2008年的金融海啸。随着负面效应即时浮现,并且考虑到最少两年的"离婚谈判"将会是一段痛苦的过程,加上首相卡梅伦真的辞职了,连串震撼令英国人知惊了,后悔了,一日之内有150万人在国会网站联署要求第二次公投,不但远多于民间诉求纳入国会辩论的10万人门槛,也超越脱欧比留欧多出的120多万票,到昨日加入要求翻盘的更已激增至300多万人。

公投本是普世认为最能够体现民主的方法,可是今次英国人在知道结果后却渴望选票作废,算不算是输打赢要呢?据英国《独立报》引述的一项调查显示,投票赞成脱欧的选民,竟有近七成人认为自己的一票并不重要;至于支持留欧者,则有逾七成半人明白,此票一旦投错,会导致灾难后果。由此而观,大量英国人质疑今次公投结果未能反映真正民意,亦非无的放矢。

令人更加瞠目结舌的是,英国不少民众主张"伦敦独立",因为这个国际大都会有七成选民支持留欧,跟亲欧的苏格兰一样不服气"被脱欧"。意兴阑珊的苏格兰(Scotland)遇上同病相怜的伦敦(London),他们创造了一个崭新词汇ScotLond,中文可译作"苏格伦",伦敦独立则叫作Londependence。

不管如何,"被分手"的欧盟再无意拉扯,一于挥慧剑斩情丝,长痛不如短痛,余下的27国以强硬态度回应英国,要走就尽快走,皆因"这并非一场甜蜜的恋爱",延宕纠缠下去,恐怕使欧盟卷入持久的金融和政治动荡。如今有一个讲法,欧盟会把英国的地位贬作等同于负债累累的希腊。

公投所导致的混乱,莫说英国人自己看儍了眼,全世界大概已见识到一项事实:一人一票表面上是最公平的民主,但实际上跟掷毫决定没有多大分别。正正由于这次"大不列颠的掷毫式民主"结果不讨喜,所以英国人不服输,要求拿起铜板重新另掷。英国作为历史悠久的老牌民主国家兼代议政制的老行尊,竟然任凭帝国命运取决于机会率五十五十的掷毫,难怪英国资深政客彭定康也悲从中来,撰文直斥其非。这位末代港督写道,这是一次把复杂问题荒谬地简单化的公投(a referendum reduces complexity to absurd simplicity),谎言应运而生,悲剧由此而来,民粹主义令人产生"独立自主"的幻觉,到头来一切成空。他又引述邱吉尔的名言,政治自杀的麻烦是你要活着后悔(The trouble with committing political suicide is that you live to regret it)。确是一语成谶,数以百万计的英国人后悔得如丧考妣。

掷毫式民主并非解决问题的最佳办法,不是药到病除的万灵丹,甚至是饮鸩止渴。利用公投求取答案,很容易受到情绪化的民粹主义左右大局,英国脱欧公投表露无遗,务实理性的论述被一笔勾销,移民问题无限放大,经济忧虑严重低估,选民一觉醒来,才省悟到英国遗世独立的代价太大了,巴不得浪子回头,跟欧盟破镜重圆。即使不后悔,过度简化的公投亦将社会两极化,总有一半人跟自己对着干。

已辞职的首相卡梅伦一子错,满盘皆落索,说不定会被钉在历史的耻辱柱之上。然而,今次公投未尝不可以作为全世界的反面教材,从中汲取宝贵教训。譬如美国,共和党总统候选人特朗普不也是民粹主义挂帅吗?不也是利用无限放大的移民问题吸引眼球吗?不也是鼓吹"富有美国特色的本土主义"吗?当美国选民看到英国这场脱欧悲剧,今年11月大概会审慎考虑投票取向,以免事后自受其害,更连累其他各国,才追悔莫及,毕竟推倒重来的"第二次总统大选"肯定不可能。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

