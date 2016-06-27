港报社评：严厉监管迷你仓不容缓--星岛日报6月27日

淘大工业村迷你仓的长命大火，烧了108小时才被扑熄，两名消防员在救火行动中英勇殉职，令全城悲痛，也感震惊，大多数市民会问︰为何迷你仓火警会酿成这么大的灾难？其他迷你仓是否也存在同样危机？今次惨剧已响起了警号，当局必须加速巡查全港迷你仓，并全面检讨现行规例的漏洞，尽快修订，加强对迷你仓的规管，否则，更多＂计时炸弹＂随时爆发，造成更大伤亡和破坏。 这次惨烈火灾发生后，政府作出迅速反应，特首召集九个政府部门高层官员开紧急会议，制订出三项措施，包括对全港迷你仓展开大巡查，尽快找出问题所在，以及研究修例加强防火。其后成立的跨部门专案组，则会调查今次火灾成因，行动如何优化，及工业大厦的营运模式。当局在短时间内，决定在两个层次进行检讨，态度可算积极，但有关问题极为复杂，法例上的灰色地带不少，加上影响的用户甚多，又涉及不同楼龄和状态的工业大厦，要修订条文加强监管，难度之高、争议之多，可想而知。 迷你仓之所以＂三不管＂，有其历史原因，今日的问题，乃是在经济转型造成的松动空间中形成。90年代大量工业北移，香港工业大厦不少空置，商人脑筋转得快，很快想到把楼层间成多个独立的储物空间出租，供租户摆放小型物件。由于营运成本低，而香港住宅及写字楼狭小，储存杂物的需求日大，迷你仓成了有利可图的生意，遂应运而生。行内估计现约有200处经营迷你仓的地方，＂劏＂出以万计单位。 迷你仓所在的工业大厦，如果地段是属于＂工业及／或仓库＂，只要仓内是存放个人或家居物品，便不算违反地契；此外，如果迷你仓没有改变工厦楼层的图则和结构，也未必要根据《建筑物条例》向屋宇署申请批准。 至于规划方面，由于政府欲加快工厦活化与改造，开设迷你仓被列为＂非污染工业用途＂，不用向城规会申请改划。 由于政府一直以来没打算对迷你仓严加监管，而这类用途又没有出现严重问题，遂给经营者留下很大的弹性，结果如雨后春笋般涌现，但风险却悄悄地形成。 由于楼层愈＂劏＂愈细，每层间隔也愈来愈多，通道变得狭窄。更严重是，经营者对租户储存甚么物件，没有检查与规限，存放危险品也无人理会。今次发生火灾的迷你仓，部分便摆放了＂天拿水＂与气管等易燃物品，令火势加烈。 虽然经此惨剧后，当局对迷你仓问题的关注已大大加强，但＂计时炸弹＂危机处处，修例监管是＂远水＂，不能即时起到防患作用，当局现时立刻要做的，是尽速提高对迷你仓的防火要求，促使经营者与厂厦业主马上增加消防设施，并改善营运方式，将火警风险减到最低。 此外，当局应向迷你仓业界施加更大压力，要其订出一套安全规则，包括禁止储存任何危险易燃物品，并须严格执行，刻不容缓。（完）