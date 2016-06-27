《交易视点》预估台湾央行月底会议有扩大降息的可能--凯基证券

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月27日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，英国脱欧公投戏剧性的变化，使得全球金融市场避险情绪高涨，观察此次震央所在欧洲地区，欧洲股市狂泻，德债殖利率创下2012年欧债危机以来最大跌幅，而南欧二线国家的公债则遭到抛售，此等场景彷佛欧债危机再现。
相对于国际债市，台债表现相对淡定，不过若金融市场动荡情况持续下去，则各国央行将采行必要的措施来稳住一场酝酿中的风暴，合理预估月底台湾央行理监事会议有扩大降息的可能性。操作上建议偏多交易，预期五年券105/8期 交易区间0.50-0.60%、10年券105/4期 交易区间0.70~0.80%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完