《交易视点》预估台湾央行月底会议有扩大降息的可能--凯基证券

路透台北6月27日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，英国脱欧公投戏剧性的变化，使得全球金融市场避险情绪高涨，观察此次震央所在欧洲地区，欧洲股市狂泻，德债殖利率创下2012年欧债危机以来最大跌幅，而南欧二线国家的公债则遭到抛售，此等场景彷佛欧债危机再现。

相对于国际债市，台债表现相对淡定，不过若金融市场动荡情况持续下去，则各国央行将采行必要的措施来稳住一场酝酿中的风暴，合理预估月底台湾央行理监事会议有扩大降息的可能性。操作上建议偏多交易，预期五年券105/8期 交易区间0.50-0.60%、10年券105/4期 交易区间0.70~0.80%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)