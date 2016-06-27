港报社评：拒绝＂政治抽水＂，维护专业调查--文汇报6月27日

淘大工业村迷你仓大火焚烧108小时后终于被救熄。特区政府已成立由消防处牵头的跨部门专案组，全力调查火警成因、消防人员死因、工业大厦营运模式及消防处行动程序是否有改善之处。这场四级火灾，夺去了两名英勇消防员宝贵的生命，造成了难以计算的财产损失。在血的教训面前，就火警事故进行客观、冷静、专业的调查，找出事故原因并藉此检讨、改善工厦消防规定，是对两位消防英灵最好的告慰，也是对香港公众的最好交代。某些政客在事故原因尚未明朗之前，利用悲剧进行＂政治抽水＂，这是对殉职英雄及其家人极不尊重的二次伤害，也是妄顾公众利益的冷血行为，必然受到社会舆论的谴责。

无情大火虽已扑灭，但事故给社会公众留下的连串疑问并未解答。六年来，本港两场旧式工厦大火，先后夺去三名消防员的鲜活生命。有报导指，六年前发生四级火的荔枝角丽昌工厂大厦，仍有潜在火警风险。政府有关部门也承认，一直没有针对性措施监管迷你仓。因此，首先摆在我们面前的，是如何改善迷你仓的安全及防火措施，杜绝同类灾难的再现。政府实在应该吸取今次大火的惨痛经验，全面检讨迷你仓结构、走火安全等问题，长远而言更加需要修例堵塞漏洞，避免再出现同类事件。政府也应该协助附近居民的生活复原，并协助迷你仓租户向相关商家追讨赔偿责任。如果起火原因与管理疏忽有关，即使租仓合约上有免责条款，经营迷你仓的商家亦不能完全免除赔偿存仓物品损失的责任。

每场大灾难，都会显示香港人的人性光辉，也会暴露一些政客的冷血卑劣。在大火持续燃烧四日半的过程中，有些政客藉机质疑消防救援策略及部署，不仅扮＂砖家＂指指点点，还对消防救火的部署说三道四、无端指责。就在这两天，仍然有人质疑两名消防员殉职，是因屋宇署曾判断楼宇有倒塌危机，令消防改变救火策略所致，而这些非议都已经被消防工会组织一一反驳。虽然调查报告预料需时逾一年时间才能完成，但面对9月立法会选举临近，一些政客藉机炒作。某些别有用心的人，为打击特区政府的管治威信，往往藉一些事件诉诸对抗与悲情，甚至在毫无事实根据的情况下，主观臆断，将事件政治化，制造社会不安，激化社会矛盾，以此骗取选票。

这种泛政治化的负能量，这种处处＂政治抽水＂的冷血行为，既干扰专业的灾后调查，又侮辱市民公众的智慧，更加是对在火灾中丧失生命的英烈的不敬，还对其家人产生二次伤害。社会大众希望，在这次灾后调查中，无论是政界还是公众，都要坚决抵制任何泛政治化行为，让调查回归专业、尊重专业，从而找出灾难的真正原因，以便有关方面采取实际措施，令这些灾难不再发生。（完）

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