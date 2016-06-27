《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段承压，英镑续跌打压高风险货币

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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* 澳元/美元触及日内新低，最新报0.7411，日内跌0.6%
* 英镑/美元再次未能走稳，打压高风险货币
* 英镑/美元跌2.3%，报1.3388，欧元/美元跌0.9%
* 澳元股市小幅上扬，上周五挫跌3.3%
* 市场保持谨慎，英国退欧的冲击远不知何时停止
(完)
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路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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