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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 09:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段承压，英镑续跌打压高风险货币

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* 澳元/美元触及日内新低，最新报0.7411，日内跌0.6%

* 英镑/美元再次未能走稳，打压高风险货币

* 英镑/美元跌2.3%，报1.3388，欧元/美元跌0.9%

* 澳元股市小幅上扬，上周五挫跌3.3%

* 市场保持谨慎，英国退欧的冲击远不知何时停止

(完)

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