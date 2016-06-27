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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 09:11 BJT

****《港报快速浏览》--6月27日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：欧盟急需改革，现实说易行难--经济日报                        
   港报社评：掷毫式民主不是最佳选项--信报                                
   港报社评：金融监管破山头，北戴河畔遏飞舟--明报                        
   港报社评：严厉监管迷你仓不容缓--星岛日报                              
   港报社评：拒绝＂政治抽水＂，维护专业调查--文汇报                      
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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