欧洲经济指标预测--6月28日-7月5日****

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 6月28日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.6% -0.1% (较上年同期) -5.8% -6.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 97 98 0800 意大利企业信心指数 6月 101.9 102.1 0800 意大利消费者信心指数 6月 112.5 112.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正7 6月29日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 5月 -- 1.47 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 9.8 9.8 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +4.9% +4.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加14.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加22.00 增加2.81 抵押贷款批准件数(件) 65,250 66,250 M4货供额(较前月) -- -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.26 0.26 经济景气指数 104.7 104.7 工业景气指数 负3.4 负3.6 服务业景气指数 11.0 11.3 消费者信心指数终值 负7.3 负7.0 消费者通胀预期指数 -- 3.4 生产者通胀预期指数 -- 负0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.3% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 负2 负1 6月30日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +3.0% +2.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 102.8 102.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 减少1.1 未经季节调整失业人数(万人) 261.0 266.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.5 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.20% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字271.0 赤字326.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值 持平 -0.1% 0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% HICP(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- -4.1% 7月1日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.9% 0730 瑞士制造业PMI 6月 55.4 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.5 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.4 54.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.6 52.6 0800 意大利失业率 5月 11.6% 11.7% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 49.9 50.1 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.2% 7月4日当周 7月4日(一) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 51.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 9.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.4% 7月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 -- 49.8 0755 德国Markit服务业PMI 6月 -- 53.2 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 -- 52.4 综合PMI -- 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 53.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选