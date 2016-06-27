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货币新闻 | 2016年 6月 27日 星期一 09:33 BJT

芝加哥期市：玉米跌深反弹，市场关注美国天气状况

以下是0100GMT报价：
    
      合约               价格     变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                     涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           465.00     0.00     +0.00%   +2.37%     478.73   27 
    CBOT玉米           387.75     3.25     +0.85%   +0.13%     410.41   29
    CBOT大豆          1088.25     9.75     +0.90%   -1.20%    1105.19   39
    CBOT稻米            11.05    $0.04     +0.32%   +2.17%     $11.36   31
    美国原油            47.13   -$0.51     -1.07%   -5.95%     $48.79   38
    汇率
    欧元/美元          $1.101   -$0.011  -0.95%   -3.30%     
    美元/澳元          0.7407   -0.005   -0.68%   -2.64%   

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译/审校 张若琪/陈宗琦/龚芳/许娜)

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