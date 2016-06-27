芝加哥期市：玉米跌深反弹，市场关注美国天气状况

以下是0100GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 465.00 0.00 +0.00% +2.37% 478.73 27 CBOT玉米 387.75 3.25 +0.85% +0.13% 410.41 29 CBOT大豆 1088.25 9.75 +0.90% -1.20% 1105.19 39 CBOT稻米 11.05 $0.04 +0.32% +2.17% $11.36 31 美国原油 47.13 -$0.51 -1.07% -5.95% $48.79 38 汇率 欧元/美元 $1.101 -$0.011 -0.95% -3.30% 美元/澳元 0.7407 -0.005 -0.68% -2.64% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张若琪/陈宗琦/龚芳/许娜)