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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 09:27 BJT

中国汇市：人民币汇率三个指数全部上扬，CFETS指数报95.29--路透测算

路透北京6月27日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率
指数 为95.29，较上日微升,上周五为95.28；SDR篮子指数微升至95.92，BIS篮子
指数微升至96.75。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌4.87%
。
        
 CFETS篮子货   今日中间   CFETS篮子
 币            价         货币较上
                          日升贬点
                          数
 CNY=PBOC         6.6375       -599
 EURCNY=PBOC      7.3184       1250
 JPYCNY=PBOC      6.5042      -2317
 HKDCNY=PBOC      0.8552      -73.1
 GBPCNY=PBOC      8.9194       6705
 AUDCNY=PBOC      4.9384        167
 NZDCNY=PBOC      4.7149        205
 SGDCNY=PBOC      4.8883         82
 CHFCNY=PBOC      6.8279        168
 CADCNY=PBOC       5.085        405
 CNYMYR=PBOC      0.6157       90.4
 CNYRUB=PBOC      9.8737       1596
 CNYTHB=          5.3407       -127
 
    全球汇市方面，英镑周一依然四面楚歌，朝着31年低位回落，投资者对英镑的信心依然
十分低迷，英国公投选择退出欧盟引发全球市场震荡。 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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