中国汇市：人民币汇率三个指数全部上扬，CFETS指数报95.29--路透测算

路透北京6月27日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率 指数 为95.29，较上日微升,上周五为95.28；SDR篮子指数微升至95.92，BIS篮子 指数微升至96.75。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌4.87% 。 CFETS篮子货 今日中间 CFETS篮子 币 价 货币较上 日升贬点 数 CNY=PBOC 6.6375 -599 EURCNY=PBOC 7.3184 1250 JPYCNY=PBOC 6.5042 -2317 HKDCNY=PBOC 0.8552 -73.1 GBPCNY=PBOC 8.9194 6705 AUDCNY=PBOC 4.9384 167 NZDCNY=PBOC 4.7149 205 SGDCNY=PBOC 4.8883 82 CHFCNY=PBOC 6.8279 168 CADCNY=PBOC 5.085 405 CNYMYR=PBOC 0.6157 90.4 CNYRUB=PBOC 9.8737 1596 CNYTHB= 5.3407 -127 全球汇市方面，英镑周一依然四面楚歌，朝着31年低位回落，投资者对英镑的信心依然 十分低迷，英国公投选择退出欧盟引发全球市场震荡。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)