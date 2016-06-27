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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 09:56 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月27日至7月4日

路透6月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
  
 开始日期       结束日期   公布时间   公司代码  业绩季度及公司名称
 2016年6月28日             BMO        CCL.N     Q2 2016 Carnival Corp 
 2016年6月28日             AMC        NKE.N     Q4 2016 耐克公司(耐吉/Nike)
 2016年6月29日             BMO        GIS.N     Q4 2016 General Mills Inc 
 2016年6月29日             BMO        MON.N     Q3 2016 孟山都(Monsanto)
 2016年6月29日             BMO        AYI.N     Q3 2016 Acuity Brands Inc 
 2016年6月30日             BMO        MKC.N     Q2 2016 味好美(McCormick)
 2016年6月30日             BMO        DRI.N     Q4 2016 Darden Restaurants Inc 
 2016年6月30日             BMO        STZ.N     Q1 2017 Constellation Brands Inc 
 2016年6月30日             BMO        PAYX.OQ   Q4 2016 Paychex Inc 
 2016年6月30日             11:30      CAG.N     Q4 2016 ConAgra Foods Inc 
 2016年6月30日             AMC        MU.OQ     Q3 2016 美光(Micron Technology)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 杜明霞)

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