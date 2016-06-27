中国货币市场：主要回购利率回落，央行逆回购加码提振流动性信心

路透上海6月27日 - 中国银行间市场周一早盘主要期限回购利率均回落。交易员称，资金面供需较为均衡；央行逆回购今日加量操作，有助继续缓解市场跨季压力，亦显示在英国公投决定退出欧盟之后，央行维护境内流动性平稳的决心。

上海一银行交易员称，“(资金面)还可以，跟上周也差不多；季末大家准备的比较充分，不会有太大波动了。”

央行公开市场今日进行2,700亿元人民币七天期逆回购操作，规模为四个月来单日最大，中标利率则仍持平于2.25%。据此计算，单日净投放1,000亿元；上周央行公开市场实现净投放3,400亿元。

华东另一银行交易员提到，英国退欧对金融市场的影响还在发酵中，全球央行均严阵以待，中国央行亦不例外。考虑到公开市场逆回购存量规模较高，不排除央行通过MLF（中期借贷便利）或降准等其他手段进行对冲的可能性。

不过上述上海交易员则认为，逆回购工具已足够应对季节性的流动性紧张，至少从6月资金面情况来看，央行降准的必要性暂时还不算太大。

中金公司宏观研究团队今日发布报告认为，英国公投决定退出欧盟后，中国货币宽松空间和必要性加大。一方面，提振内需需要货币政策支持，市场情绪脆弱也要求央行保持流动性合理充裕、做好预期管理。

另一方面，多国可能联手实行货币宽松，向市场注入流动性，这扩大了中国央行放松货币政策的实际空间，“政策应对须看形势的后续演化，但在风险情形下，中国降准多次甚至降息的概率增加。”

中国央行上周五称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；央行将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9978 2.0101 -1.23

七天 2.3393 2.3798 -4.05

14天 2.9722 2.9821 -0.99

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5600 3.8200 -26.00

七天 3.4800 2.6600 +82.00

14天 3.3000 2.5000 +80.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00

七天 2.3900 2.3700 +2.00

14天 3.4000 3.2200 +18.00

Shibor

其中:隔夜 2.0380 2.0350 +0.30

七天 2.3750 2.3710 +0.40

三个月 2.9618 2.9626 -0.08